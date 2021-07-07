Москва, , 15:59 — REGNUM Российская Федерация объявила сотрудника эстонского консульства Марта Лятте, задержанного 6 июля в Санкт-Петербурге, персоной нон грата. Об этом заявили в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что консул должен покинуть Россию в течение 48 часов.

В МИД также указали советнику посольства Эстонии на недопустимость попыток изобразить ситуацию с задержанием консула в ложном свете.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 июля, в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России с поличным задержали консула Эстонии Марта Лятте при получении им материалов закрытого характера от гражданина РФ.

В ФСБ России заявили, что такие действия не совместимы со статусом дипломатического работника, они явно враждебны Российскому государству.