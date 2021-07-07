Москва, , 15:50 — REGNUM По итогам переговоров в Душанбе, запланированных на 13−14 июля, министры иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) примут совместное заявление по ситуации в Афганистане. Об этом 7 июля сообщил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

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«Дискуссия будет как в формате Совета министров иностранных дел ШОС, так и намечена отдельная встреча министров иностранных дел государств — членов ШОС и Афганистана в формате контактной группы ШОС — Афганистан. По итогам мы планируем принять заявление по ситуации в Афганистане», — добавил в интервью ТАСС дипломат.

По его словам, министры также сфокусируются на подготовке предстоящего саммита ШОС, им предстоит рассмотреть большую повестку дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия внимательно наблюдает за обстановкой в Афганистане, которая в последнее время стремительно ухудшается.