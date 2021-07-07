Брюссель, , 15:44 — REGNUM Депутаты Европарламента Марина Кальюранд, Виола фон Крамон и Свен Миксер выразили сожаление, что в Тбилиси отменили гей-парад из-за агрессивных действий противников ЛГБТ-пропаганды. Их совместное заявление было 6 июля опубликовано на сайте законодательного органа Евросоюза.

«Мы сожалеем, что правительство Грузии не готово обеспечить безопасность собрания, посвященного толерантности», — говорится в заявлении.

Евродепутаты также напомним, что Тбилиси намерен подать в 2024 году заявку на вступление в Евросоюз. Они отметили, что страны для вступления в ЕС должны соответствовать определённым критериям. Среди них — «уважение прав человека и меньшинств».

Авторы обращения выразили надежду, что всех нарушителей порядка на акциях против продвижения ЛГБТ-ценностей в Грузии выявят и привлекут к ответственности.

Напомним, в Тбилиси на 5 июля анонсировали гей-парад. В результате массовых протестов, начавшихся из-за этого, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ. После этого шествие было отменено организаторами. В связи с этим была объявлена акция протеста вечером 6 июля возле парламента. Туда также пришли сторонники традиционных ценностей и пытались сорвать акцию. Кроме того, они сняли флаг ЕС и сожгли его.

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