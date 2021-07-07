Москва, , 15:43 — REGNUM В России установят ответственность за нарушение контроля за вредными выбросами, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Об этом сообщает 7 июля пресс-служба Кремля.

Контроля за выбросами загрязняющих веществ касается одно из поручений, отданных главой государства по итогам прямой линии 30 июня. Правительство и Государственная дума РФ обеспечат внесение в законодательство изменений, которые предусматривают меры ответственности за нарушение требований по оснащению стационарных источников выбросов, сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля, а также по предоставлению в госорганы информации, полученной с использованием таких систем.

Срок для выполнения поручения — 31 декабря 2021 года.

Также Путин поручил расширить виды объектов, которые негативно воздействуют на окружающую среду и должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ, техническими средствами фиксации и передачи информации о таких выбросах в госреестр.

На это отведён срок до 1 июля 2022 года, ответственные — премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Мишустин будет отвечать и за поручение правительству о предоставлении предложений по совершенствованию методологии измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с использованием данных инструментального контроля. Это должно быть сделано до 1 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин на прямой линии заявил, что глобальное потепление не без оснований связывается с антропогенным фактором, выбросами в атмосферу загрязняющих веществ.

Читайте также: «Дышать нечем из-за выбросов» — отчаявшийся Омск просит помощи у Путина