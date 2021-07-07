Подгорица, , 15:07 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил в парламенте Косово, что соглашение о демаркации границ с Черногорией в том виде, в каком оно было ратифицировано в 2018 году, выполняться не будет.

«Как вы знаете, государственная комиссия по демаркации и поддержанию границ не имеет полномочий. Когда у нас будет новая комиссия, все нерешенные вопросы будут решаться с помощью специальных механизмов, которые эта комиссия порекомендует», — сказал Курти, отвечая на вопрос парламента.

Он добавил, что сделает все возможное, чтобы исправить все, что было сделано несправедливо и ошибочно в 2018 году, когда соглашение было ратифицировано.

«Я буду использовать механизмы, как только смогу, насколько смогу, чтобы исправить ужасные фатальные ошибки, которые вы допустили в предыдущем законодательном собрании», — сказал Курти.