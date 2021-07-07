Сакский район, 7 июля 2021, 13:53 — REGNUM Совет депутатов Сакского района Республики Крым досрочно прекратил полномочия главы администрации Сакского района Михаила Слободяника. Решение принято 7 июля.
Исполнение обязанностей главы администрации района временно возложено на замглавы Владимира Сабивчака. Также депутаты назначили на 4 августа конкурс на замещение должности главы администрации.
Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Слободяник написал заявление об отставке с поста главы администрации Сакского района по собственному желанию 1 июля после встречи с главой региона.