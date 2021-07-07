Вильнюс, , 13:22 — REGNUM Украина должна провести пять реформ, и в этом ей готовы помочь Соединённые Штаты Америки. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 июля на конференции в Вильнюсе.

По его словам, Украина должна принять законы о реформировании Высшего совета правосудия и о Высшей квалификационной комиссии судей. Также ей необходимо обеспечить прозрачный выбор глав антикоррупционных органов, принять закон о прозрачном корпоративном управлении, демилитаризировать и деполитизировать Службу безопасности Украины (СБУ) и привлечь к ответственности коррумпированных чиновников.

Блинкен также отметил, что с 2014 года ни один топ-чиновник на Украине не был осуждён за коррупцию.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости получить исчерпывающий список реформ, которые бы позволили Украине интегрироваться в НАТО.

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