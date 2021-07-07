Москва, , 12:31 — REGNUM Стилист и экоактивист Сергей Зверев вошёл в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии «Зелёные», передает 7 июля корреспондент ИА REGNUM.

«Это решение принять было очень непросто», — сказал Зверев на пресс-конференции партии в Москве.

Он добавил, что об участии в выборах его попросили те, кто следил за его экологической деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2020 года председатель партии «Зелёная Альтернатива» Руслан Хвостов заявлял, что Зверев выступает с природоохранными инициативами и защищает озеро Байкал. В связи с этим, отметил Хвостов, он готов оказать помощь Звереву с выдвижением от партии «Зелёная альтернатива».

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