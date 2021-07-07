Каракас, , 11:13 — REGNUM Власти Соединенных Штатов не должны вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, располагающей прочной и надежной избирательной системой. Об этом 6 июля вечером заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в ходе встречи со своими сторонниками, которая была посвящена предстоящим 21 ноября региональным и муниципальным выборам, его слова приводит агентство ЭФЭ.

«Не вмешивайтесь во внутренние дела Венесуэлы, не вмешивайтесь во внутренний избирательный процесс, вы не хозяева нашей республики, а Венесуэла не колония США», сказал он.

Также президент Венесуэлы отметил, что в стране имеется «лучшая в мире избирательная система», которая гарантирует демократический процесс на предстоящих выборах с участием всех заинтересованных сторон.

«Мы не допустим, чтобы кто-либо нанес ущерб внутреннему единству (правящей в стране Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ))», — добавил Мадуро.

Кроме того, он предостерёг от попыток создания раскола в ЕСПВ с использованием внутреннего или иностранного финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня постоянный представитель Венесуэлы при ЮНЕСКО Хорхе Валеро осудил односторонние принудительные меры США в отношении его страны в сфере образования, науки и культуры.