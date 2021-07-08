В Тюмени 7 июля мужчина захватил одно из местных отделений «Сбербанка». Угрожая муляжом взрывного устройства, он потребовал от сотрудников банка 15 млн рублей. В ходе проведения спецоперации по освобождению заложников преступник был задержан. По факту возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ («Захват заложника»). Подробности — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Сбербанк. Иван Шилов ИА REGNUM

09:28 07.07.2021 Около 50 человек эвакуировали из жилого дома в Тюмени, на первом этаже которого захвачен офис банка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

09:29 07.07.2021 Телеграм-канал Life Shot сообщает, что в 9:16 по местному времени в отделение «Сбербанка» в Тюмени зашёл парень с рюкзаком, из которого торчали провода. Он потребовал 13 млн рублей.

09:29 07.07.2021 На переговоры в отделение зашли сотрудники банка, сообщает телеграм-канал Life Shot. Силовики находятся в режиме готовности.

09:31 07.07.2021 Захваченное отделение находится на первом этаже пятиэтажного дома. По предварительным данным, в заложниках оказались три сотрудника банка, сообщил источник РИА Новости.

09:34 07.07.2021 Телеграм-канал «112» опубликовал первые кадры с места происшествия. На фото, сделанных с камер видеонаблюдения, видно, что захватчик скрыл лицо за медицинской маской и чёрной бейсболкой. Мужчина одет также в белую футболку, синие джинсовые шорты и синие кроссовки. При себе он имеет чёрный рюкзак.

09:35 07.07.2021 Росгвардия. Фото: rosguard.gov.ru

09:37 07.07.2021 Как сообщают СМИ, улицу Червишевский тракт, на которой находится захваченное отделение «Сбербанка», перекрыли, а близлежащие магазины временно закрыли.

09:38 07.07.2021 В Тюмени в связи с захватом заложников в одном из отделений Сбербанка перекрыт Червишевский тракт. Об этом сообщают местные СМИ. К зданию захваченного кредитного учреждения подъехал глава Тюмени Руслан Кухарук. Об этом: В Тюмени в связи с захватом заложников в банке перекрыт Червишевский тракт

09:45 07.07.2021 В региональном УМВД опубликовали официальную информацию по инциденту. «В 9 часов 20 минут (07:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт г. Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства. По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы», — говорится в сообщении.

09:46 07.07.2021 По предварительным данным ряда СМИ, захвативший заложников в Тюмени мужчина состоит на учёте в психдиспансере.

09:47 07.07.2021 Местные СМИ пишут, что на место ЧП прибыл мэр Тюмени Руслан Кухарук.

09:52 07.07.2021 Территорию возле банка оградили сигнальными лентами, сообщают очевидцы.

09:52 07.07.2021 Телеграм-канал Life Shot пишет, что злоумышленник задержан.

09:53 07.07.2021 В Тюмени 7 июля 9:20 минут (07:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт произошёл захват заложников. «Вошёл мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства. По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов», — прокомментировали в УМВД. Об этом: Полиция сообщает о двух заложниках в отделении Сбербанка Тюмени

09:58 07.07.2021 По данным телеграм-канала Life Shot, сотрудники «Сбербанка» зашли в офис и передали захватчику требуемые 15 млн рублей наличкой. Мужчина пересчитал деньги и выдвинул новое условие: на этот раз он потребовал, чтобы все силовики отошли от здания, чтобы он беспрепятственно вышел. Спустя некоторое время мужчина был обезврежен и задержан.

10:00 07.07.2021 Информацию о задержании захватчика в Тюмени подтвердили в «Сбербанке», сообщает RT.

10:02 07.07.2021 Корреспондент 72.ru Артур Галиев сообщил, что захватчик отделения «Сбербанка» при задержании сильно кричал. Как удалось его выманить на улицу, пока неизвестно.

10:03 07.07.2021 В Тюмени задержан мужчина, державший заложников в отделении Сбербанка. Об этом сообщают местные СМИ и телеграм-каналы. Об этом: В Тюмени задержан захвативший заложников в Сбербанке

10:03 07.07.2021 Взрывных устройств у захватившего отделение «Сбербанка» в Тюмени не найдено, в рюкзаке при нём был муляж, сообщает источник «Интерфакса».

10:06 07.07.2021 Задержанного увезли правоохранительные органы. Сигнальные ленты снимают с места оцепления.

10:10 07.07.2021 Мэр Тюмени Руслан Кухарук. Фото: tyumen-city.ru

10:10 07.07.2021 Телеграм-канал Life Shot пишет, что личность тюменского захватчика установлена — это 32-летний Александр Гриченко. Он сам признался, что состоит на учёте в психдиспансере.

10:21 07.07.2021 Телеграм-канал Life Shot сообщает, что, по словам Александра Гриченко, захватить банк его якобы «попросил» кинорежиссёр Фёдор Бондарчук. По словам захватчика, режиссёр якобы «прислал» ему сообщение и «пообещал» взять на роль в своём фильме. Он «поручил» Гриченко зайти в офис «Сбербанка» и потребовать деньги — якобы это и было частью съёмок.

10:21 07.07.2021 Движение по Червишевскому тракту в Тюмени вновь запустили.

10:25 07.07.2021 Задержанный признался, что состоит на учёте в психдиспансере. Подробности в материале: Установлена личность захватчика заложников в банке Тюмени

10:35 07.07.2021 В Тюмени на месте оцепления на Червишевском тракте был задержан главный редактор ИА «Наш Город». Об этом сообщает издание. Главный редактор «Нашего города» Максим Карпиков был одет в брендированный жилет и кепку. Но сотрудники правоохранительных органов не пустили журналиста через оцепление. Его повезли в участок для дачи объяснений. Об этом: В Тюмени на месте оцепления был задержан редактор местного издания

10:49 07.07.2021 Журналистка издания 72.ru Екатерина Бурлева сообщает, что жителей 19-го дома, в котором располагалось отделение «Сбербанка», временно разместили в первом корпусе школы № 69. Вернуться в свои квартиры им пока не позволяют.

10:57 07.07.2021 Задержанный захватчик отделения Сбербанка в Тюмени заявил, что захватить банк его «попросил» известный режиссёр Фёдор Бондарчук. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot. «Это всё, мол, уже и были съёмки. Интересно, что одна из последних работ Бондарчука — сериал «Псих», — отмечает телеграм-канал. Читайте подробнее: В Тюмени офис банка был захвачен «по просьбе» кинорежиссёра Бондарчука

11:04 07.07.2021 Официальная информация УМВД России по Тюменской области: «В 11 часов 52 минуты (9:52 мск) в результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции во взаимодействии с Росгвардией и ФСБ региона мужчина, находившийся в банке в Тюмени, задержан. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время помещение обследуется кинологами со служебными собаками, на месте работают сотрудники правоохранительных органов».

11:15 07.07.2021 В Тюмени в настоящее время проводится обследование сумки нападавшего, который удерживал заложников в отделении Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Подробности в материале: В Тюмени обследуют сумку напавшего на банк

11:22 07.07.2021 Отделение Сбербанка. Дарья Драй © ИА REGNUM

11:26 07.07.2021 Тюменец, захвативший отделение Сбербанка утром 7 июля, в 2014 году задерживался с наркотиками растительного происхождения, злоупотреблял курительными смесями, сообщает инсайдер «Интерфакса». Подробности в материале: Тюменец, захвативший заложников в банке, задерживался с наркотиками — СМИ

12:15 07.07.2021 ОМОН. Фото: rosguard.gov.ru

13:32 07.07.2021 В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в отделении Сбербанка утром 7 июля 2021 года. Об этом: В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в банке

13:36 07.07.2021 В Следственном комитете опубликовали видеоролик, в котором фигурирует мешок с деньгами — по всей видимости, именно он предназначался для захватчика отделения «Сбербанка». При этом не сообщается, является ли это муляжом или же речь идёт о настоящих деньгах.

15:10 07.07.2021 Сотрудники следственного комитета на месте захвата заложников в банке. Источник: tyumen.sledcom.ru.

16:35 07.07.2021 Сотрудники следственного комитета на месте захвата заложников в банке. Источник: tyumen.sledcom.ru

18:50 07.07.2021 Задержанный заявил, что захватить банк его «попросил» известный режиссёр Фёдор Бондарчук. (сс) Persycat

20:22 07.07.2021 Мешок с деньгами для захватчика отделения «Сбербанка». Фото: tyumen.sledcom.ru

21:29 07.07.2021 Пресс-служба Сбербанка сообщила подробности чрезвычайного происшествия, случившегося 7 июля в дополнительном офисе №8647/0112 Западно-Сибирского отделения кредитного учреждения в Тюмени. Читайте также: Сбер — ЧП в Тюмени завершилось благополучно благодаря сотрудникам банка

22:50 07.07.2021 Отделение банка, в котором захватили заложников. Фото: tyumen.sledcom.ru