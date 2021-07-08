Захват заложников в отделении банка в Тюмени – все новости
Около 50 человек эвакуировали из жилого дома в Тюмени, на первом этаже которого захвачен офис банка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Телеграм-канал Life Shot сообщает, что в 9:16 по местному времени в отделение «Сбербанка» в Тюмени зашёл парень с рюкзаком, из которого торчали провода. Он потребовал 13 млн рублей.
На переговоры в отделение зашли сотрудники банка, сообщает телеграм-канал Life Shot. Силовики находятся в режиме готовности.
Захваченное отделение находится на первом этаже пятиэтажного дома. По предварительным данным, в заложниках оказались три сотрудника банка, сообщил источник РИА Новости.
Телеграм-канал «112» опубликовал первые кадры с места происшествия. На фото, сделанных с камер видеонаблюдения, видно, что захватчик скрыл лицо за медицинской маской и чёрной бейсболкой. Мужчина одет также в белую футболку, синие джинсовые шорты и синие кроссовки. При себе он имеет чёрный рюкзак.
Как сообщают СМИ, улицу Червишевский тракт, на которой находится захваченное отделение «Сбербанка», перекрыли, а близлежащие магазины временно закрыли.
В Тюмени в связи с захватом заложников в одном из отделений Сбербанка перекрыт Червишевский тракт. Об этом сообщают местные СМИ.
К зданию захваченного кредитного учреждения подъехал глава Тюмени Руслан Кухарук.
Об этом: В Тюмени в связи с захватом заложников в банке перекрыт Червишевский тракт
В региональном УМВД опубликовали официальную информацию по инциденту.
«В 9 часов 20 минут (07:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт г. Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства. По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы», — говорится в сообщении.
По предварительным данным ряда СМИ, захвативший заложников в Тюмени мужчина состоит на учёте в психдиспансере.
Местные СМИ пишут, что на место ЧП прибыл мэр Тюмени Руслан Кухарук.
Территорию возле банка оградили сигнальными лентами, сообщают очевидцы.
Телеграм-канал Life Shot пишет, что злоумышленник задержан.
В Тюмени 7 июля 9:20 минут (07:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт произошёл захват заложников.
«Вошёл мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства. По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов», — прокомментировали в УМВД.
Об этом: Полиция сообщает о двух заложниках в отделении Сбербанка Тюмени
По данным телеграм-канала Life Shot, сотрудники «Сбербанка» зашли в офис и передали захватчику требуемые 15 млн рублей наличкой. Мужчина пересчитал деньги и выдвинул новое условие: на этот раз он потребовал, чтобы все силовики отошли от здания, чтобы он беспрепятственно вышел. Спустя некоторое время мужчина был обезврежен и задержан.
Информацию о задержании захватчика в Тюмени подтвердили в «Сбербанке», сообщает RT.
Корреспондент 72.ru Артур Галиев сообщил, что захватчик отделения «Сбербанка» при задержании сильно кричал. Как удалось его выманить на улицу, пока неизвестно.
В Тюмени задержан мужчина, державший заложников в отделении Сбербанка. Об этом сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.
Об этом: В Тюмени задержан захвативший заложников в Сбербанке
Взрывных устройств у захватившего отделение «Сбербанка» в Тюмени не найдено, в рюкзаке при нём был муляж, сообщает источник «Интерфакса».
Задержанного увезли правоохранительные органы. Сигнальные ленты снимают с места оцепления.
Телеграм-канал Life Shot пишет, что личность тюменского захватчика установлена — это 32-летний Александр Гриченко. Он сам признался, что состоит на учёте в психдиспансере.
Телеграм-канал Life Shot сообщает, что, по словам Александра Гриченко, захватить банк его якобы «попросил» кинорежиссёр Фёдор Бондарчук. По словам захватчика, режиссёр якобы «прислал» ему сообщение и «пообещал» взять на роль в своём фильме. Он «поручил» Гриченко зайти в офис «Сбербанка» и потребовать деньги — якобы это и было частью съёмок.
Движение по Червишевскому тракту в Тюмени вновь запустили.
Задержанный признался, что состоит на учёте в психдиспансере.
Подробности в материале: Установлена личность захватчика заложников в банке Тюмени
В Тюмени на месте оцепления на Червишевском тракте был задержан главный редактор ИА «Наш Город». Об этом сообщает издание.
Главный редактор «Нашего города» Максим Карпиков был одет в брендированный жилет и кепку. Но сотрудники правоохранительных органов не пустили журналиста через оцепление. Его повезли в участок для дачи объяснений.
Об этом: В Тюмени на месте оцепления был задержан редактор местного издания
Журналистка издания 72.ru Екатерина Бурлева сообщает, что жителей 19-го дома, в котором располагалось отделение «Сбербанка», временно разместили в первом корпусе школы № 69. Вернуться в свои квартиры им пока не позволяют.
Задержанный захватчик отделения Сбербанка в Тюмени заявил, что захватить банк его «попросил» известный режиссёр Фёдор Бондарчук. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
«Это всё, мол, уже и были съёмки. Интересно, что одна из последних работ Бондарчука — сериал «Псих», — отмечает телеграм-канал.
Читайте подробнее: В Тюмени офис банка был захвачен «по просьбе» кинорежиссёра Бондарчука
Официальная информация УМВД России по Тюменской области:
«В 11 часов 52 минуты (9:52 мск) в результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции во взаимодействии с Росгвардией и ФСБ региона мужчина, находившийся в банке в Тюмени, задержан. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время помещение обследуется кинологами со служебными собаками, на месте работают сотрудники правоохранительных органов».
В Тюмени в настоящее время проводится обследование сумки нападавшего, который удерживал заложников в отделении Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Подробности в материале: В Тюмени обследуют сумку напавшего на банк
Тюменец, захвативший отделение Сбербанка утром 7 июля, в 2014 году задерживался с наркотиками растительного происхождения, злоупотреблял курительными смесями, сообщает инсайдер «Интерфакса».
Подробности в материале: Тюменец, захвативший заложников в банке, задерживался с наркотиками — СМИ
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в отделении Сбербанка утром 7 июля 2021 года.
Об этом: В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в банке
В Следственном комитете опубликовали видеоролик, в котором фигурирует мешок с деньгами — по всей видимости, именно он предназначался для захватчика отделения «Сбербанка». При этом не сообщается, является ли это муляжом или же речь идёт о настоящих деньгах.
Пресс-служба Сбербанка сообщила подробности чрезвычайного происшествия, случившегося 7 июля в дополнительном офисе №8647/0112 Западно-Сибирского отделения кредитного учреждения в Тюмени.
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