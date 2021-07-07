Вильнюс, 7 июля 2021, 09:00 — REGNUM Объединение Литвы, Польши и Украины под названием «Люблинский треугольник» претендует на роль альтернативы русскому миру. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём видеообращении из Вильнюса, опубликованном 7 июля в социальной сети Facebook.
Кулеба отметил, что мечтает о том, когда к данному объединению присоединится Белоруссия.
Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине июля во Львовской области впервые пройдут международные учения «Три меча — 2021», в которых примут участие силовики Украины, Литвы, Польши и США.
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