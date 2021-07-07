Вильнюс, , 09:00 — REGNUM Объединение Литвы, Польши и Украины под названием «Люблинский треугольник» претендует на роль альтернативы русскому миру. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём видеообращении из Вильнюса, опубликованном 7 июля в социальной сети Facebook.

«Люблинский треугольник» — это, по сути, альтернатива русскому миру в этой части Европы», — сказал он.

Кулеба отметил, что мечтает о том, когда к данному объединению присоединится Белоруссия.

«Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо русского мира выберет «Люблинский треугольник», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине июля во Львовской области впервые пройдут международные учения «Три меча — 2021», в которых примут участие силовики Украины, Литвы, Польши и США.

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