Тегеран, , 08:22 — REGNUM 6 июля официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что Иран и Саудовская Аравия обсудили двусторонние вопросы в дружественной и добросовестной манере и добились прогресса в данном направлении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Рабиеи отметил, что вполне понятно, что все еще существуют разногласия, для решения которых требуется время. Он подчеркнул, что положительно оценивает переговоры, и Иран продолжит консультации с Саудовской Аравией, чтобы свести к минимуму существующие разногласия, а также снять напряженность на побережье Персидского залива.

В другом месте своего выступления Рабиеи сослался на акт саботажа, якобы осуществленный агентами израильского режима на одном из ядерных объектов Ирана. Он заявил, что Иран ведёт в настоящий момент расследование.

Рабиеи сообщил, что израильский режим проводит диверсии и другие подобные операции, чтобы остановить переговоры Ирана с мировыми державами и подорвать усилия по возрождению ядерной сделки.