Белград, , 04:13 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 6 июля направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями по поводу авиакатастрофы над Камчаткой, в которой погибли все пассажиры и члены экипажа. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

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«Примите мои искренние соболезнования по поводу авиакатастрофы Ан-26. Пожалуйста, передайте наши соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа. В эти трагические моменты для вашей страны мы мыслями с российским народом. Хотя я уверен, что руководство РФ окажет поддержку тем, кто потерял своих близких в результате несчастного случая, мы им желаем найти в себе силы справиться с непоправимой потерей», — говорится в телеграмме с соболезнованиями от президента Вучича.

Напомним, российский самолет Ан-26, пролетавший между Петропавловском-Камчатским и Паланой, исчез 6 июля утром с радаров во время подготовки к посадке в Палане. На борту самолёта находилось 28 человек. Спасатели обнаружили части самолета, и, согласно первоначальным данным, выживших нет.

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