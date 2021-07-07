Белград, , 03:36 — REGNUM Министр иностранных дел Николай Селакович выразил соболезнования главе российского МИД Сергею Лаврову по поводу падения самолета над Камчаткой. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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«С глубокой печалью мы получили известие о крушении самолета Антонова Ан-26 на Дальнем Востоке России. От имени министерства иностранных дел Сербии и от своего имени я выражаю вам глубочайшие соболезнования. Пожалуйста, передайте выражения искреннего сострадания семьям, которые потеряли своих близких в этом крушении», — подчеркнул Селакович.

Напомним, российский самолет Ан-26, пролетавший между Петропавловском-Камчатским и Паланой, исчез 6 июля утром с радаров во время подготовки к посадке в Палане. На борту самолёта находилось 28 человек. Спасатели обнаружили части самолета, и, согласно первоначальным данным, выживших нет.