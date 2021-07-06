Сочи, Краснодарский край, 6 июля, 2021, 22:30 — ИА Регнум. На форуме политологов обсудили перспективы перехода в России от традиционного голосования к дистанционному.

Er.ru Электронное голосование 2021

Электронное голосование не заменит полностью традиционную форму, во всяком случае, этого не произойдет в ближайшей перспективе. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 6 июля заявила на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи член Общественной палаты Российской Федерации, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.

По словам Алены Булгаковой, эксперимент по внедрению электронного голосования успешно проходит в России на протяжении нескольких последних лет, и на ближайших выборах в Государственную думу такая форма будет использоваться в семи регионах.

«Мы уверенно движемся по пути цифровизации в избирательном процессе и прикладываем максимальные усилия для развития и совершенствования цифровых технологий. В числе ключевых преимуществ дистанционного электронного голосования — снижение рисков для жизни и здоровья граждан, а также расширение возможностей принять участие в выборах для тех, кто по каким-либо причинам не может посетить избирательный участок», — отметила она.

Отвечая на вопрос о перспективах замены традиционной формы голосования электронной, она выразила мнение, что в ближайшее время это вряд ли произойдет.

«Пока речь не идет о повсеместном внедрении электронного голосования. Наоборот, Центризбирком крайне придирчиво подходит к оценке заявок из регионов, понимая, что это достаточно сложная технически процедура. Думаю, в ближайшее время этой формой будут пользоваться те, кто по объективным причинам не может попасть на участок и те, чей образ жизни тесно связан с онлайном, в большой степени это молодежь», — подчеркнула она.