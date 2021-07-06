Эксперты: Электронное голосование не заменит полностью традиционную форму
Сочи, Краснодарский край, 6 июля, 2021, 22:30 — ИА Регнум. На форуме политологов обсудили перспективы перехода в России от традиционного голосования к дистанционному.
Электронное голосование не заменит полностью традиционную форму, во всяком случае, этого не произойдет в ближайшей перспективе. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 6 июля заявила на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи член Общественной палаты Российской Федерации, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.
По словам Алены Булгаковой, эксперимент по внедрению электронного голосования успешно проходит в России на протяжении нескольких последних лет, и на ближайших выборах в Государственную думу такая форма будет использоваться в семи регионах.
Отвечая на вопрос о перспективах замены традиционной формы голосования электронной, она выразила мнение, что в ближайшее время это вряд ли произойдет.