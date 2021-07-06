Пекин, , 22:11 — REGNUM По случаю столетия КПК посол Российской Федерации в КНР Андрей Денисов посетил Музей истории Компартии Китая. Об этом 6 июля сообщает Синьхуа, отмечая, что в экспозиции представлены более 2,6 тыс. фотографий, на одной из которых российский дипломат увидел себя, а также свыше 3,5 тыс. различных экспонатов.

Выступив перед собравшимися, А. Денисов отметил, что рад быть свидетелем развития Китая, а также подъема и укрепления отношений между нашими странами. Он подчеркнул исключительную роль КПК, возглавившую движение страны вперед к экономическому, политическому и социальному прогрессу. КПК насчитывает более 95 млн членов и является руководящей силой китайского общества, пользуясь в нем большим авторитетом. Посол также отметил юбилейный доклад лидера КПК и КНР Си Цзиньпина, подчеркнув, что он нуждается в изучении, ибо в нем поставлены задачи дальнейшего развития страны.

Синьхуа отмечает, что это второе посещение А. Денисовым Музея истории КПК в Пекине; в предыдущий раз он посещал его в составе группы дипломатов из целого ряда посольств, аккредитованных в китайской столице. Дипломат отметил, что с ним в этот раз прибыли все ведущие специалисты российского дипломатического представительства.