Жители Швеции: «Почему белорусы должны получать от нас хоть одну копейку?»
Стокгольм, 6 июля, 2021, 21:05 — ИА Регнум. 6 июля Белоруссия отказалась от принятия многомилионных траншей от правительства Швеции по линии Шведского агентства по развитию международного сотрудничества (SIDA). В тот же день соответствующую новость на своей официальной странице в Facebook опубликовала шведская газета Aftonbladet. Своими комментариями поделились пользователи сети.
«Разве это не хорошо, что страна отказывается от помощи, если эта помощь направлена не на людей, умирающих от голода, а на то, что левонастроенная Швеция хочет поучать и распоряжаться? И не является ли это в то же время настоящей катастрофой, что в SIDA не говорят, что мы не помогаем странам, где люди по-настоящему угнетены?» — спросила пользователь Elisabeth F.
«Жалко людей и работу по развитию демократии в Белоруссии», — отметила Marina C.
Самый популярный комментарий по числу одобрительных реакций оставил Anders C.:
«Отдайте деньги нашим пенсионерам».
«Хватит оказывать помощь и дайте деньги детям с ограниченными возможностями в школах!» — негодует Åsa K.
«Почему они вообще должны начала получать от нас хоть одну копейку… Нам они (деньги — прим. ИА REGNUM) нужнее еще больше. Отправлять деньги диктатурам. Безумие. Пусть они (деньги — прим. ИА REGNUM) осядут здесь, где люди оказываются на улице с болезнями и бедностью», — считает Madelen A.
«Замечательно! Надеюсь, больше денег на здравоохранение в Швеции! Но в списке SIDA — новые диктатуры! Может, Северная Корея?» — заметил Hans-Peter K.
«Как хорошо. В Швеции многие были бы счастливы, если бы получили хоть кусочек этого пирога, например пенсионеры, бомжи и т. д.», — отреагировал Thord T.
«А Беларусь — это Белоруссия? Намного легче говорить Белоруссия, чем Беларусь», — съязвил Yassin G.
«Мы знаем, что наша помощь пойдет на пользу белорусскому народу, и просим это переосмыслить». Откуда вы вообще знаете, что 100 миллионов от шведских налогоплательщиков принесут пользу белорусскому народу, когда в стране существует диктатура, в которой не соблюдаются основные свободы и права человека? Шведская наивность достигла новых высот», — написал Leutrim K.
«Путин и Гитлер достигли партнерских отношений. Пусть лучше наши старики получат эти миллионы и раз в неделю сделают что-нибудь хорошее, например пожарят гриль и побудут на свежем воздухе!» — предложил Andreas F.
«Фу, почему социалисты не помогают нашему народу, а направляют деньги в диктаторские страны и безработным», — возмутился Rött T.