Стокгольм, 6 июля, 2021, 21:05 — ИА Регнум. 6 июля Белоруссия отказалась от принятия многомилионных траншей от правительства Швеции по линии Шведского агентства по развитию международного сотрудничества (SIDA). В тот же день соответствующую новость на своей официальной странице в Facebook опубликовала шведская газета Aftonbladet. Своими комментариями поделились пользователи сети.

Благотворительность смягчает бедность, XVIII век

«Разве это не хорошо, что страна отказывается от помощи, если эта помощь направлена не на людей, умирающих от голода, а на то, что левонастроенная Швеция хочет поучать и распоряжаться? И не является ли это в то же время настоящей катастрофой, что в SIDA не говорят, что мы не помогаем странам, где люди по-настоящему угнетены?» — спросила пользователь Elisabeth F.

«Жалко людей и работу по развитию демократии в Белоруссии», — отметила Marina C.

Самый популярный комментарий по числу одобрительных реакций оставил Anders C.:

«Отдайте деньги нашим пенсионерам».

«Хватит оказывать помощь и дайте деньги детям с ограниченными возможностями в школах!» — негодует Åsa K.

«Почему они вообще должны начала получать от нас хоть одну копейку… Нам они (деньги — прим. ИА REGNUM) нужнее еще больше. Отправлять деньги диктатурам. Безумие. Пусть они (деньги — прим. ИА REGNUM) осядут здесь, где люди оказываются на улице с болезнями и бедностью», — считает Madelen A.

Цитата из мф Золотая антилопа. Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

«Замечательно! Надеюсь, больше денег на здравоохранение в Швеции! Но в списке SIDA — новые диктатуры! Может, Северная Корея?» — заметил Hans-Peter K.

«Как хорошо. В Швеции многие были бы счастливы, если бы получили хоть кусочек этого пирога, например пенсионеры, бомжи и т. д.», — отреагировал Thord T.

«А Беларусь — это Белоруссия? Намного легче говорить Белоруссия, чем Беларусь», — съязвил Yassin G.

«Мы знаем, что наша помощь пойдет на пользу белорусскому народу, и просим это переосмыслить». Откуда вы вообще знаете, что 100 миллионов от шведских налогоплательщиков принесут пользу белорусскому народу, когда в стране существует диктатура, в которой не соблюдаются основные свободы и права человека? Шведская наивность достигла новых высот», — написал Leutrim K.

«Путин и Гитлер достигли партнерских отношений. Пусть лучше наши старики получат эти миллионы и раз в неделю сделают что-нибудь хорошее, например пожарят гриль и побудут на свежем воздухе!» — предложил Andreas F.

«Фу, почему социалисты не помогают нашему народу, а направляют деньги в диктаторские страны и безработным», — возмутился Rött T.