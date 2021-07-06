Кемерово, 6 июля 2021, 17:32 — REGNUM Одна из важнейших задач властей России — добиться повышения качества жизни в городах и сёлах Кузбасса, заявил 6 июля президент страны Владимир Путин, выступая в Кемерово.
Отметив, что необходимы новые места в детских садах, яслях, новые школы, президент сказал о заверениях губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, что «такая работа проводится».
Президент пояснил, что Цивилёв предложил создать ещё один мощный кластер в Кемерово, и Москва поддержала эту инициативу.
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