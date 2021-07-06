Кемерово, 6 июля 2021, 17:32 — REGNUM Одна из важнейших задач властей России — добиться повышения качества жизни в городах и сёлах Кузбасса, заявил 6 июля президент страны Владимир Путин, выступая в Кемерово.

«Повышение качества жизни в городах и сёлах Кузбасса, их благоустройство, — это наш безусловный приоритет».
Владимир Путин

Отметив, что необходимы новые места в детских садах, яслях, новые школы, президент сказал о заверениях губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, что «такая работа проводится».

«Необходимо повышать уровень профессионального образования в колледжах и университетах, улучшать работу поликлиник, больниц».
Владимир Путин
«Сейчас только побывал на строительной площадке культурно-образовательного комплекса. Он станет одним из четырёх крупных кластеров России. Они возводятся сейчас в Севастополе, Владивостоке, Калининграде. И честно говоря, так и планировалось — три такие центра».
Владимир Путин

Президент пояснил, что Цивилёв предложил создать ещё один мощный кластер в Кемерово, и Москва поддержала эту инициативу.

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«И думаю, что Кузбасс, который так много сделал для развития мощи страны, заслужил от неё такой подарок».
Владимир Путин

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