Кемерово, 6 июля 2021, 17:17 — REGNUM Важной задачей является решение экологических проблем Кузбасса, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин, выступая в Кемерово.
Он напомнил, что город Новокузнецк входит в число 12-ти промышленных центров страны, где к 2024 году объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться как минимум на 20%.
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