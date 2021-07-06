Кемерово, , 17:17 — REGNUM Важной задачей является решение экологических проблем Кузбасса, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин, выступая в Кемерово.

Владимир Путин «Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья, проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса».

Он напомнил, что город Новокузнецк входит в число 12-ти промышленных центров страны, где к 2024 году объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться как минимум на 20%.

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Владимир Путин «Постепенно, но обязательно будем решать подобные задачи и в отношении других городов региона, где вопросы экологии и чистого воздуха стоят так же остро».

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