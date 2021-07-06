Кемерово, 6 июля 2021, 17:02 — REGNUM Создание новые рабочих мест и повышение уровня жизни жителей Кузбасса — важные задачи на ближайшее будущее, заявил 6 июля президент России Владимир Путин, выступая в Кемерово.
Он отметил, что в «ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых, современных рабочих мест». По словам президента, особая роль — у инфраструктурных проектов, сшивающих пространство России.
Следите за развитием событий в трансляции: «Путин в Кузбассе — все новости»
Необходима модернизация БАМа и Транссиба. Также важно решить экологические проблемы региона. Приоритетной задачей является повышение уровня жизни жителей Кузбасса. Также президент отметил важность культурного развития региона и повышения качества медицинского обслуживания.
Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, по каким улицам Кемерова проедет кортеж президента России