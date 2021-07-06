Кемерово, , 17:02 — REGNUM Создание новые рабочих мест и повышение уровня жизни жителей Кузбасса — важные задачи на ближайшее будущее, заявил 6 июля президент России Владимир Путин, выступая в Кемерово.

Владимир Путин «Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места, и не только в традиционных для региона отраслях — добыче угля, металлургии, в химической сфере. Но и в лёгкой промышленности, в сельском хозяйстве, в транспортном секторе и туристической комплексе».

Он отметил, что в «ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых, современных рабочих мест». По словам президента, особая роль — у инфраструктурных проектов, сшивающих пространство России.

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Необходима модернизация БАМа и Транссиба. Также важно решить экологические проблемы региона. Приоритетной задачей является повышение уровня жизни жителей Кузбасса. Также президент отметил важность культурного развития региона и повышения качества медицинского обслуживания.

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