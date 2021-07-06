Варшава, , 17:00 — REGNUM Жизни польской гражданки Алене Бачия, на которую напали в Грузии, ничего не угрожает. Об этом 6 июля сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский в интервью Polskie Radio 24.

«Алена Бачия находится в тбилисской больнице, ей проведена операция. Сейчас её жизни ничего не угрожает. Ее регулярно посещают польские дипломаты, а также заместитель министерства туризма Грузии. Мы работаем с властями Грузии, чтобы виновные в ранении нашей гражданки были наказаны», — заявил польский дипломат.

Напомним, гражданка Польши Алена Бачия 5 июля освещала акции протеста сторонников традиционных ценностей в Тбилиси. В результате стычек пострадали десятки журналистов, освещавших мероприятие.

Гражданка Польши Алена Бачия получила от неизвестного ранение и была доставлена в больницу.