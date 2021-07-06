Минск, , 15:50 — REGNUM Ограничение транзитных перевозок из стран Евросоюза через территорию Белоруссии может стать одним из вариантов ответа Минска на новые санкции Запада. Об этом 6 июля сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания на тему противодействия санкционным мерам, его слова приводит агентство БелТА.

«Что касается транзита и других маршрутов — эта опция имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике», — сказал он.

Также Головченко уточнил, что власти Белоруссии не являются сторонниками торговых войн.

«У нас есть ряд шагов политико-дипломатического характера, и достаточно жесткие шаги были предприняты по линии министерства иностранных дел в течение прошедшей недели и в конце июня. У нас выработаны дополнительные шаги, которые мы будем применять в случае ужесточения давления на нашу страну», — добавил премьер-министр Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск должен «дать почувствовать» европейским странам, что такое Белоруссия.