Сочи, Краснодарский край, , 14:43 — REGNUM ЦИК РФ изучает возможность размещения избирательных участков не в школах, а на других объектах, однако в ближайшее время это невозможно. Об этом на встрече с молодыми политологами на форуме «Дигория» заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Мы изучаем эту возможность [размещения избирательных участков на других объектах]. На протяжении ближайшей перспективы это невозможно», — сказала Памфилова.

По её словам, в ЦИК хотели бы заменить участки в школах, однако такой возможности нет: «У нас более половины избирательных участков находятся в школах, и люди к ним привыкли, они адаптированы. Найти в таком количестве замену в масштабах страны практически невозможно. Это очень дорого».