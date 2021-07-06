Москва, , 11:55 — REGNUM Жители Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ценят то, что Москва их не забывает, так как считают себя частью России. Об этом в интервью, опубликованном 6 июля «Парламентской газетой», рассказал глава ПМР Вадим Красносельский.

«Приднестровцы традиционно считают себя частью Российской Федерации, частью Русского мира и частью единого информационного пространства», — сказал Красносельский.

Он добавил, что российские граждане традиционно активно участвуют в выборах президента России и в Госдуму. В этом году глава ПМР также ожидает высокую явку на думских выборах на участках, которые откроют в Приднестровье.

Напомним, безопасность в Приднестровье обеспечивают Совместные миротворческие силы. В их состав вошли воинские контингенты от России, Молдавии, ПМР, а также военные наблюдатели от Украины.

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