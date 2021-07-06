Москва, , 11:50 — REGNUM Комплексная информационная система состояния окружающей среды в России будет создана к 2024 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе заседания Президиума законодателей.

«Отдельные ее элементы будут созданы раньше. Например, часть, связанная с мониторингом состояния воздуха», — уточнила она.

Разрабатывая концепцию, правительство предусмотрело в будущей системе возможность учитывать выбросы, источники выбросов и поглощения парниковых газов, добавила замглавы правительства РФ.

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