Стокгольм, , 11:30 — REGNUM «Либералы» все еще могут поддержать лидера «Социал-демократов» Стефана Лёвена при голосовании по его избранию в качестве премьер-министра Швеции. Однако партия все равно намерена сформировать правое правительство после парламентских выборов 2022 года. Об этом 5 июля лидер партии Нямко Сабуни заявила в интервью радиостанции Sveriges Radio.

«Либералы» до сих пор не решили, воздержатся ли они при голосовании по назначению Лёвена или проголосуют против него. Согласно источникам радиостанции, партия намерена поддержать Лёвена, поскольку альтернативного кандидата на пост главы кабинета министров, способного набрать большинство в Риксдаге, по-прежнему не существует.

Провалившуюся попытку сменить правительство лидер партии Сабуни назвала «упущенной возможностью».

«Речь идет об упущенной возможности смены власти, поскольку Швеции нужно либеральное, правое правительство, которое ставит вопросы школы на первое место и имеет правильные решения в области интеграции», — написала политик в электронном письме газете Aftonbladet.

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