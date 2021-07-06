Ашхабад, , 10:45 — REGNUM Авиакомпания «Туркменистан» выполнит вывозной рейс по маршруту Минск — Туркменабад, сообщает издание Turkmen.news.

Самолет вылетит из Минска в 18:05, прибудет в Ашхабад в 00:35 (22:35 мск). Время полета составит 4 часа 30 минут. Туркмения прекратила международное авиасообщение еще в марте 2020 года.

Отмечается, что после прибытия граждане Туркмении пройдут трехнедельный карантин. Последний вывозной авиарейс из Минска компания «Туркменистан» совершила 21 мая. Домой вернулись около 200 граждан Туркмении.