Краснодар, , 10:43 — REGNUM Учения по обороне объектов Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России, в ходе которых были проведены электронные пуски ракет систем ПВО С-400 «Триумф», провели военные Южного военного округа (ЮВО). Об этом 6 июля сообщает пресс-служба ЧФ.

При этом маневры российских военных прошли на фоне учений Sea Breeze, в которых принимают участие корабли стран Североатлантического альянса (НАТО) и их партнеров.

«В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели учение по отражению массированного ракетного удара условного противника», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в соответствии с замыслом учения расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» совершили марш в позиционные районы и отработали там «алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения».

Кроме того, указывается, что в ходе учений было отработано прикрытие критически важных объектов ЧФ от средств воздушного нападения условного противника. В общей сложности в маневрах было задействовано примерно 100 военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 были подняты в небо в рамках плановых лётно-тактических учений.