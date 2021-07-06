Пекин, , 06:23 — REGNUM Власти Китая осудили руководство Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня за то, что оно закрывает глаза на достижения материковой части Китая, очерняет его социальную систему и путь развития и намеренно искажает независимую внешнюю политику, сообщает агентство Синьхуа.

В ответ на вопрос СМИ пресс-секретарь Совета по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, отметил 2 июля, что злонамеренные словесные атаки ДПП в адрес материка в очередной раз показали намерения руководства Тайваня быть пешкой западных антикитайских сил и врагом 1,4 млрд китайцев, добиваясь «независимости Тайваня».

Решение тайваньского вопроса и осуществление полного воссоединения Китая — это историческая миссия и непоколебимая приверженность Коммунистической партии Китая, а также общее стремление всех сыновей и дочерей китайской нации, сказал Чжу.

«Мы будем неуклонно поддерживать принцип «одного Китая» и Консенсус 1992 года, продвигать процесс мирного воссоединения Китая и пресекать любые попытки добиться «независимости Тайваня», — добавил он.

Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и остров никогда не был отдельной страной, сказал Чжу, подчеркнув, что китайский народ никогда не допустит его отделения от родины.