Бамако, , 04:17 — REGNUM Международный ордер на арест Карима Кейты, являющегося сыном бывшего президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты, выдал Интерпол. Об этом 6 июля сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на свои источники.

Его подозревают в причастности к исчезновению журналиста Бирамы Туре, пропавшего в 2016 году. Репортер работал в издании Le Sphinx в малайской столице Бамаке и занимался расследованиями.

Запрос по поводу международного ордера направил малийский суд. В августе 2020 года Ибрагим Бубакара Кейта был свергнут с поста главы Мали. После этого Карим Кейта переехал в Кот-д`Ивуар.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе власти Мали освободили из-под стражи бывшего премьер-министра республики Бубу Сиссе, а также председателя малийского парламента Мусу Тимбина.

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