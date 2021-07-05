Саранск, 5 июля, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Мордовия получит 236 млн рублей на завершение строительства здания республиканского онкологического диспансера в 2021 году. Средства будут выделены из резервного фонда правительства России.

Пресс-служба правительства Мордовии

В настоящее время больных с онкологическими заболеваниями принимают в консультативной поликлинике на 100 посещений в смену, которая работает на площадках лечебного корпуса. При этом фактически ежедневно на прием попадают около 300 пациентов.

«Не хватает площадей в централизованной цитологической лаборатории, клинико-биохимической лаборатории, дневном стационаре при поликлинике, где получают специализированную онкологическую помощь до 30% пролеченных онкологических больных», — отметили в пресс-службе правительства республики. Кроме того, отсутствует отделение реабилитации и восстановительного лечения, а также отделение паллиативной помощи для пациентов онкологического профиля.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый современный корпус Республиканского онкологического диспансера возводится в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Первых пациентов он должен принять уже в 2021 году. В здании площадью 9,32 тыс. кв метров будет распложена и поликлиника, и хирургический блок.