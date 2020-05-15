Саранск, , 19:26 — REGNUM ГКУ Мордовии «Региональный центр организации закупок» объявил тендер на поставку современного цифрового маммографа для поликлиники «Республиканского онкологического диспансера». Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Аукцион объявлен 15 мая, заявки от участников принимаются до 25 мая.

Согласно проекту контракта, до 31 декабря 2020 года подрядчик должен поставить в строящийся корпус диспансера систему маммографическую рентгеновскую стационарную, цифровую. Также в обязательства поставщика входит разработка программы обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов, которые будут работать с данным оборудованием, в соответствии с технической документацией производителя. Сборку, установку и монтаж техники должны проводить квалифицированные специалисты. Ввод оборудования в эксплуатацию будет осуществляться в месте дальнейшей работы. Недостатки при доставке подрядчик будут устранять за свой счет и своими силами.

Оборудование должно быть выпущено не ранее 2020 года. Гарантия должна составлять не менее 12 месяцев. Неисправное или дефектное оборудование будет возвращено поставщику за его счет.

Закупку будет финансироваться из средств республиканского бюджета. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 22,77 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, новый современный корпус Республиканского онкологического диспансера возводится в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Первых пациентов он должен принять уже в 2021 году. В здании площадью 9,32 тыс. кв метров будет распложена и поликлиника, и хирургический блок.