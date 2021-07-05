Пекин, , 21:02 — REGNUM Четверым высшим офицерам НОАК присвоено высшее для действительной военной службы в КНР воинское звание генерал-полковника. Об этом 5 июля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что соответствующие грамоты повышенным в звании генералам вручил партийно-государственный лидер КПК и КНР, председатель Центрального военного совета (ЦВС) страны Си Цзиньпин.

На торжественной церемонии повышение в звании получили командующие Южной и Западной зонами боевого командования НОАК генералы Ван Сюбинь и Сюй Цилин, а также командующий Сухопутным войсками генерал Лю Чжэньли и командующий Войсками стратегической поддержки генерал Цзю Цаньшэн.