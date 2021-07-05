Екатеринбург, 5 июля, 2021, 20:56 — ИА Регнум. На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» генеральный директор УГМК Андрей Козицын и руководитель ООО «Ультра группа» Андрей Бонч-Бруевич подписали документы о создании совместного предприятия для реализации проекта по производству сульфата аммония на базе ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК).

Пресс-служба УГМК

Совместное предприятие создаётся с долевым участием 50/50. Предполагаемый объём инвестиций — 5,7 млрд рублей (без НДС). ­Проектирование и строительство планируется осуществить в течение трёх лет.

«Подписанное соглашение демонстрирует хорошее межотраслевое взаимодействие, которое будет очень эффективным и полезным для обеих компаний», — прокомментировал событие Андрей Бонч-Бруевич.

Решение построить завод на площадке ПАО «СУМЗ» основано на оптимальной сырьевой обеспеченности, так как планируется использование 380 тысяч тонн собственной серной кислоты предприятия.

«Источником сырья для предприятия будет серная кислота, которая имеется на СУМЗе. Таким образом решается и экологическая проблема, и Свердловская область получает собственные минеральные удобрения», — дополнил генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

После реконструкции химико-металлургического комплекса на ПАО «СУМЗ» для решения экологических вопросов был построен новый цех, который обеспечивает высокое качество серной кислоты. Она соответствует всем нормам и требованиям законодательства к производству удобрений. На текущий момент серную кислоту ПАО «СУМЗ» используют основные производители удобрений в России, такие как «ФосАгро» и «ЕвроХим». Данный проект дает возможность более выгодной реализации серной кислоты ПАО «СУМЗ».

На совместном предприятии планируется выпуск 500 тысяч тонн в год кристаллического сульфата аммония с фракцией от 1−4 мм. Данная продукция пользуется спросом на рынке удобрений.

Крупнокристаллический сульфат аммония относят к продуктам премиум-класса. Он очень популярен в Европе, где использование ингибиторов особо распространено. Превосходство обусловлено большим размером гранулы/кристалла, что делает продукт пригодным для механического распределения, и он лучше подходит для смешивания с меньшей сегрегацией.

Крупные кристаллы имеют повышенную прочность на раздавливание, что позволяет им сохранить размеры и форму при многочисленной перевалке во время доставки конечному потребителю и выдержать внесение в почву с помощью вращающихся/ дисковых разбрасывателей удобрений.

Справка:

ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод» — один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года. Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты обогатительная фабрика. Основные виды выпускаемой продукции: черновая медь, серная кислота и олеум.

Компания «Ультра группа» (группы «Ультрамар») имеет огромный опыт по производству и продаже гранулированного сульфата аммония. Под производством декларируется процесс компактирования, где сырьем выступает готовый мелко кристаллический сульфат аммония производства предприятий по выпуску капролактама (Кемерово) и ФосАгро. География продаж: США, Южная Америка, Россия, Прибалтика. Объём продаж 150 тыс. тн, что составляет 50,3% от экспорта сульфата аммония в России.