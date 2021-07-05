Дамаск, , 16:45 — REGNUM Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon почти час курсировал вдоль побережья Сирии в районе расположения базы материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиабазы ВКС «Хмеймим», сообщают 5 июля авиамониторинговые интернет-ресурсы.

Уточняется, что P-8A Poseidon взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, а затем около часа курсировал вдоль морских границ Сирии над Средиземным морем.

Стоит отметить, что в тот же день вдоль сирийского побережья совершал полёты самолёт радиоэлектронной разведки британских ВВС. Он появился возле российских баз одновременно с выходом из кипрского порта Лимасол авианосной ударной группы ВМС Британии, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth.

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