Белград, , 16:27 — REGNUM Новый раунд диалога Белграда и Приштины на уровне главных представителей сторон состоится 7 июля в Брюсселе, заявил на пресс-конференции представитель ЕС Питер Стано. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Делегацию Белграда возглавит директор управления по делам Косово и Метохии Петар Петкович, а Приштину — впервые в качестве главы переговорной команды — представит вице-премьер временных косовских учреждений Бесник Бислими.

Проведение встречи технических переговоров делегаций Белграда и Приштины организует специальный представитель ЕС Мирослав Лайчак.

Хотя глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель объявил о новом раунде переговоров на высоком политическом уровне в конце июля, «возможная встреча» между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром временных косовских институтов Альбином Курти будет назначена тогда, «когда придёт время».

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