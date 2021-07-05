Кабул, , 15:19 — REGNUM На туркмено-афганской границе закрыли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Акина» из-за взятия местности движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает агентств Menafn.

Член совета провинции Фарьяб Мохаммад Рози заявил, что боевики перекрыли автодорогу, ведущую к КПП. После этого было принято решение временно закрыть пропускной пункт.

Отмечается, что через КПП в Афганистан поставлялись туркменские товары. По данным Menafn, перекрытие дороги вызвало рост цен в северных районах провинции Фарьяб.

В настоящее движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует 13 из 14 районов провинции Фарьяб. Ситуация резко ухудшилась после начала вывода войск НАТО.