Стокгольм, , 14:50 — REGNUM «Центристы» намерены воздержаться при голосовании по вопросу назначения лидера «Социал-демократов» Стефана Лёвена на пост главы кабинета министров Швеции. Об этом 5 июля заявила лидер партии Анни Лёф.

Отметим, что в соответствии с парламентской процедурой и «Формой правления» воздержание при голосовании в Риксдаге по выбору премьер-министра Швеции считается формой одобрения предложенной кандидатуры.

«Мы готовы воздержаться при голосовании по назначению Стефана Лёвена премьер-министром на этой неделе», — заявила Лёф.

Лидер партии отметила, что данное решение было принято после совещания с партийным советом, и оно поддерживается региональными отделениями партии.

В обоснование своего решения Лёф отметила, что ее партия намерена и дальше продолжать реализацию закона «О защите прав трудящихся» и наращивать защиту прав собственности владельцев лесных участков.

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