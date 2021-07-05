Сеул, , 11:05 — REGNUM Бывший премьер-министр Южной Кореи, экс-глава правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён официально объявил о своём намерении принять участие в президентских выборах 2022 года. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на канале YouTube 5 июля.

В сообщении 68-летний политик пообещал превратить Южную Корею в «страну, которая защищает жизнь человека», сократить растущее экономическое неравенство и укрепить систему национального благосостояния.

Он напомнил, что средний класс, который около десяти лет назад составлял 65% населения, в настоящее время достиг 57%. Ли Нак Ён пообещал увеличить долю среднего класса в стране до 70% населения.

Бывший премьер-министр добавил, что «в условиях кризиса общество становится сильнее».