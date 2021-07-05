Стокгольм, , 09:37 — REGNUM Правление партии «Центристов» намерено поддержать кандидатуру Стефана Лёвена на пост премьер-министра Швеции. Об этом 5 июля сообщила газета Svenska Dagbladet.

В то же время партия перейдет в оппозицию правительству Лёвена и уже этой осенью представит свой собственный законопроект бюджета. Об этом издание пишет со ссылкой на внутренние документы в преддверии заседания правления партии, которое состоится 5 июля в первой половине дня.

При голосовании по избранию лидера «Социал-демократов» Стефана Лёвена члены партии нажмут на желтую кнопку, то есть воздержаться при голосовании.

Отметим, что в соответствии с парламентской процедурой и «Формой правления» воздержание при голосовании по выбору главы кабинета министров Швеции считается формой одобрения предложенной кандидатуры.

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