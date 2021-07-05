Душанбе, , 09:16 — REGNUM Более тысячи военнослужащих правительственных войск Афганистана во время боевых столкновений с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отступили на территорию Таджикистана, сообщает 5 июля агентство «Ховар» со ссылкой на таджикские пограничные войска.

Пограничный участок «Шохон» района Шамсиддина Шохина Хатлонской области пересекли 104 афганских военнослужащих, участок «Рузвай» — 213 человек и участок «Нулванд» в Дарвазском районе — 83 человека.

В Ванчском районе через участок «Хумроги» отступили 173 человека, через город Хорог — 312 человек, через участки «Ишкашим» и «Лангар» в Ишкашимском районе — 102 и 50 человек соответственно.

По данным пограничных войск Таджикистана, в ночь с 4 на 5 июля боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном.

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