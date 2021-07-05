Санкт-Петербург, 5 июля, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей и гостей Северной столицы о вновь наступающей 30-градусной жаре. До такой отметки воздух прогреется ко второй половине дня 5 июля, говорится в сообщении.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевская площадь, вид с вертолёта

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По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 5 июля, ожидается малооблачная погода без осадков. Днем будет дуть умеренный ветер с востока, а температура воздуха составит +28 … +30 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Как отмечает, в свою очередь, ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, погодная ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием антициклона, медленно выходящего с севера в центральную часть Европейской России. Он сохранит в регионе малооблачную и сухую погоду, а температурный фон окажется на пять-шесть градусов выше своей климатической нормы.

«Днём термометры покажут +29…+31 градус, по Ленинградской области ожидается +27…+32 градуса. Такие значения близки к суточному рекорду максимальной температуры воздуха, который для этого дня составляет +31,8 градуса, и установлен ровно 80 лет назад», — уточнил он.

В ближайшие три дня Санкт-Петербург останется в зоне сухой и солнечной погоды, а температура будет постепенно расти и в среду-четверг выйдет на уровень +31…+33 градуса.