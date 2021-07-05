Москва, 5 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В правительстве России обсуждают концепцию донастройки налоговой системы, которая должна дополнительно приносить в бюджет 400 млрд рублей ежегодно в 2022—2024 годах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Питер Брейгель Младший. Сборщик налогов

Отмечается, что в рамках донастройки обсуждаются повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли (должно принести более 100 млрд рублей), расширение и корректировка режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли (порядка 90 млрд рублей).

Кроме того, обсуждается корректировка системы уплаты акцизов, в частности улучшение администрирования или введение новых сборов (порядка 100 млрд рублей), донастройка налогообложения состоятельных лиц и другие меры (около 100 млрд рублей).

Идея обсуждалась в том числе в контексте поиска источников финансирования для «стратегических инициатив правительства», подчеркнул собеседник газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал неизбежной донастройку налоговой системы для того, чтобы она делала менее выгодным для крупного бизнеса вывод средств за границу.

По словам министра, изменения должны быть аккуратными, «без революций». Основной вариант — повышение налогов для компаний, выплачивающих слишком большие дивиденды акционерам, считает Решетников. Министерство финансов России уже представило первые наброски проекта, в скором времени предстоит их обсуждение, в том числе с представителями бизнеса.

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