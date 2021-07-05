Нур-Султан, , 08:39 — REGNUM Режиссер Оливер Стоун отправится в Казахстан на премьеру своего документального фильма «Казах. История Золотого человека». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кинопродюсер Игорь Лопатёнок опубликовал трейлер фильма на своей странице в YouTube. Фильм состоит из восьми серий и посвящен деятельности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и истории республики после распада СССР.

«Называйте Назарбаева как хотите — диктатором, сильным человеком, тираном, основателем, но на самом деле он скромный человек. Он объясняет распад Советской империи, переход своей страны к независимости и её избавление от ядерного оружия», — написал Стоун.