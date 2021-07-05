Стокгольм, , 05:01 — REGNUM На прошлой неделе лидеру «Умеренных» Ульфу Кристеррсону была предоставлена возможность сформировать правительство Швеции, после того как премьер-министра Стефан Лёвен объявил о своей отставке. Вскоре Кристерссон объявил, что условий для формирования правого правительства в стране нет, после чего эстафета по формированию кабинета министров перешла к Лёвену. Однако несмотря на неудачу оппозиции прийти к власти, лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон заявил о консолидации правых партий. Об этом он заявил вечером 4 июля в эфире телеканала SVT.

Напомним, что для формирования правого правительства Кристерссону необходимо было заручиться поддержкой «Христианских демократов», «Либералов» и «Шведских демократов».

В свою очередь Окессон отметил, что его партия пока не готова к слиянию с «Христианскими демократами» и «Умеренными» для формирования альтернативы правительству Лёвена. Но после переговоров на прошлой неделе стороны сблизили свои позиции.

«У нас пока ее нет (общей правительственной базы), но я бы отметил, что мы сделали достаточно важные шаги в этом направлении», — заявил Окессон в эфире SVT.

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