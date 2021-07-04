Минск, , 23:17 — REGNUM Весь пакет союзных программ Белоруссии с Россией будет сформирован в ближайшее время, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов», — сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он добавил, что «практически еженедельно проходят встречи и есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заблокировал подписание пакета из 31 «дорожной карты» углубления экономической интеграции в рамках реализации договора о создании Союзного государства.

В итоге 20-летие союзного договора было сорвано, а сам договор 1999 года до сих пор не выполнен в основных и важнейших своих положениях. Торпедируя реализацию договора, Минск требует от России снижения цен на стратегическое сырьё, кредиты, торговые преференции и другие формы «поддержки».