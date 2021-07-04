Киев, , 23:16 — REGNUM Турецкие беспилотные аппараты Bayraktar получит уже в скором времени Украина. Об этом, как передает Страна.ua, заявил 4 июля президент Украины Владимир Зеленский в ходе мероприятия по случаю Дня военно-морских сил (ВМС) Украины.

«Успешным является движение по усилению нашей морской авиации, — сказал Зеленский. — Мы (власти Украины — прим. ИА REGNUM) ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar».

Глава государства добавил, что соответствующую подготовку в Турции уже завершают украинские военные, которые и будут управлять этими беспилотными аппаратами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил эсминец Ross военно-морских сил (ВМС) США, который участвует в международных военно-морских учениях Sea Breeze — 2021.

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