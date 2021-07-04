Одесса, Украина, , 19:58 — REGNUM Эсминец Ross военно-морских сил (ВМС) США, который участвует в международных военно-морских учениях Sea Breeze — 2021, посетил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 4 июля сообщается на сайте офиса президента Украины.

«Главу государства (Владимир Зеленский — прим. ИА REGNUM) ознакомили с оборудованием и вооружением судна, — говорится в сообщении. — Кроме того, на борту эсминца президент Украины пообщался с командующим шестым флотом ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Одессе в день ВМС страны сообщил, что ВМС Украины постепенно становятся мощной силой.