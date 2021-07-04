Лондон, , 22:21 — REGNUM Читатели британской газеты Daily Express возмутились материалом о тренировках военнослужащих Минобороны России.

Накануне, 3 июля, российская авиация провела учебно-боевые полеты над акваторией Чёрного моря, в ходе которых самолёты отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.

В статье британского издания российские тренировки назвали «подготовкой к войне». Однако читатели обвинили Daily Express и правительство Великобритании в двойных стандартах.

«Все страны имеют программы по подготовке своих войск, они делают это постоянно. Предполагать, что Россия готовилась к войне только потому, что мы проплыли через Чёрное море, наивно и глупо», — написал читатель под ником Truebrit.

«А что, британские ВВС не проводят учений?» — задался вопросом WilliamTaylor5.

«Я не думаю, что российские военные собираются захватить нашу страну. Ради чего? Нефть, у нас ее нет. Сырье, у нас его нет», — написал пользователь Citizen51.

«Россия просто хочет, чтобы ее оставили в покое. Но если вы хотите попробовать потянуть медведя за хвост, тогда ждите последствий», — отметил Daxthedog.

Как сообщалоИА REGNUM, 28 июня на Украине стартовали учения Sea Breeze — 2021, которые завершатся 10 июля. В них принимают участие примерно 5 тысяч военнослужащих, 24 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 команд специального назначения и водолазных команд. 30 июня экипажи вертолетов палубной авиации Черноморского флота ВМФ России Ка-27 провели учения в Черном море в ответ на маневры НАТО.

Ранее генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ)Василий Вовкзаявил, что НАТО не придёт на помощь Украине в случае возникновения реального конфликта с Россией. Учения Sea Breeze, по мнению силовика, являются «утешительным призом» Украине за отказ принять её в НАТО.

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