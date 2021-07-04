Москва, 4 июля 2021, 21:03 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала критику стран Евросоюза в отношении Венгрии из-за принятого Будапештом закона по запрету ЛГБТ-пропаганды.
По её словам, после того, как Венгрия приняла закон, «во внутреннюю жизнь суверенного государства, как в теремок, начали лезть один за другим европейские гранды».
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что «будто бы именно это великие европейские ценности, а не гуманизм, плюрализм и солидарность».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эстонский портал Objektiiv, комментируя нападки руководства ЕС и стран-членов ЕС на Венгрию, запретившую пропаганду ЛГБТ-политики в местных школах, написал, что ЛГБТ из сексуальной ориентации стал в Евросоюзе преобладающей политической идеологией, которую используют для борьбы с инакомыслием и оппозицией.
В материале подчеркивается, что гомосексуальность незначительного меньшинства людей фактически используется политиками и бюрократами ЕС для разрушения религиозных, моральных и культурных традиционных основ общества с целью построения нового общества на иных основах.