Москва, , 21:03 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала критику стран Евросоюза в отношении Венгрии из-за принятого Будапештом закона по запрету ЛГБТ-пропаганды.

По её словам, после того, как Венгрия приняла закон, «во внутреннюю жизнь суверенного государства, как в теремок, начали лезть один за другим европейские гранды».

«Видимо, с точки зрения ценностей Евросоюза — континента, подарившего миру Никколо Макиавелли, Иммануила Канта и Серена Кьеркегора, — принципиально важно, чтобы дети младшего школьного возраста разбирались во всех тонкостях гендерно-сексуальных предпочтений некоторых взрослых, практикуя их на собственных теле и психике еще до получения базовых знаний об окружающем мире», — написала Захарова в своем телеграмм-канале.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предположила, что «будто бы именно это великие европейские ценности, а не гуманизм, плюрализм и солидарность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эстонский портал Objektiiv, комментируя нападки руководства ЕС и стран-членов ЕС на Венгрию, запретившую пропаганду ЛГБТ-политики в местных школах, написал, что ЛГБТ из сексуальной ориентации стал в Евросоюзе преобладающей политической идеологией, которую используют для борьбы с инакомыслием и оппозицией.

В материале подчеркивается, что гомосексуальность незначительного меньшинства людей фактически используется политиками и бюрократами ЕС для разрушения религиозных, моральных и культурных традиционных основ общества с целью построения нового общества на иных основах.